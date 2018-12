Intervenuto in conferenza stampa a Milanello, Rino Gattuso ha parlato di Andrea Conti, la cui fase di recupero è ormai completa: "E' pronto, sta aspettando che io lo metta in campo. E' colpa mia se non sta giocando, ma lui è pronto". L'ex Atalanta non è ancora sceso in campo nonostante sia a disposizione da alcune settimane.