Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha parlato anche di Donnarumma: ""E' uno dei più forti portieri al mondo. Lo penso veramente, per l'età che ha. Deve imparare, così come tanti dei miei giocatori, a lasciar perdere i commenti. Quell'ora e mezza in cui smanetta con il telefonino è meglio che la dedichi a qualche ora a Milanello in più".