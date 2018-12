Gattuso sul razzismo: "E' arrivato il momento di fermare il calcio e interrompere le partite"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso ha parlato anche dell'episodio di razzismo verificatosi a San Siro in Inter-Napoli: "Mi trovo d'accordissimo con quanto detto da Carlo Ancelotti. Sicuramente non siamo l'unica nazione in cui succedono questi episodi. Basti guardare in Inghilterra, dove c'è grande civiltà sportiva. Penso che sia arrivato il momento che il calcio si fermi e che le partite si interrompano. Dobbiamo migliorare, siamo alle porte del 2019. Tante volte sono quattro imbecilli che cominciano a fare questi versi qua. Non penso che l'Italia sia un paese razzista, perchè ci sono tantissimi immigrati. E' giusto che una partita di calcio si sospenda".