Gattuso: "Tonali mi chiamò per chiedermi la 8 del Milan: negli anni il rapporto tra noi è proseguito"

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L'Italia che ha vinto la semifinale Playoff degli spareggi per qualificarsi al Mondiale 2026, ieri sera per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, ha il vago sapore di nostalgia rossonera: l'allenatore è una leggenda milanista come Gennaro Gattuso, mentre il gol che ha stappato il match oltre che l'assist per il raddoppio lo ha siglato Sandro Tonali che di Rino è stato un po' l'erede con la maglia del Milan e che è ancora molto amato dai tifosi nonostante giochi ormai da tre anni al Newcastle. Nella conferenza stampa post gara, come riferito da Tuttomercatoweb.com, Gattuso ha parlato del suo rapporto con Tonali, rivelando anche qualche retroscena, più o meno conosciuto.

Che rapporto ha con Tonali? Le ha fatto vedere la tazza che ha con la sua foto?

"Se la portava a Coverciano mi preoccupavo... Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. lo ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Negli anni il rapporto tra noi è proseguito, c'è stata sempre stima reciproca. Sandro è un giocatore completo, io sapevo fare solo una cosa mentre lui sa fare più cose"