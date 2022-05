Gazidis a Milan TV: "Ci abbiamo creduto dall'inizio, ora c'è grande orgoglio"

© foto di Uff. Stampa Milan

Ivan Gazidis, AD rossonero, è stato intervistato da Milan TV dopo la grande vittoria Scudetto dei rossoneri:

Sulla vittoria: “Incredibile veramente. Dopo 3 anni particolari nel mondo e anche per questo club essere ancora ai vertici è un grande orgoglio. Questi tifosi sono speciali, ci hanno spinto ad ogni passo e questi ragazzi sul campo hanno carattere e una forza, voglia incredibile, incredibile”.

Sul momento: “È un grande orgoglio, non solo cosa abbiamo fatto ma come. Questa è una squadra giovane, nel futuro, il prossimo anno, crediamo che possiamo migliorare. Ma per questa sera ci godiamo questo momento”.

Sull'unità: “È un lavoro di squadra, non solo dentro il club, sul campo e anche fuori. L’unità con i tifosi è speciale, e con questo supporto tutto è possibile. I nostri tifosi meritano questa sera perché hanno vissuto tanti anni difficili, adesso è un momento di orgoglio per tutti noi. Insieme ce l’abbiamo fatta”.

Quando e se hai cominciato a crederci? “Noi ci abbiamo creduto dall’inizio, perché con questa volontà, questa voglia di questo gruppo noi abbiamo sempre saputo che abbiamo qualcosa di speciale. Non posso dire esattamente ma c’è un’unità, una forza dentro questo club… Attraverso tante difficoltà. Ora siamo orgogliosi di questi ragazzi, di questo club e di questi tifosi: l’abbiamo fatto tutti insieme”.