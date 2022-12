Gazidis ai saluti: Ivan si gode il meritato riposo ma non mancano le offerte...

MilanNews.it

Oggi, 5 dicembre, si conclude ufficialmente l'avventura di Ivan Gazidis come amministratore delegato del Milan, dopo quattro anni in cui il manager sudafricano ha risanato le casse del club contribuendo alla rinascita sportiva dei rossoneri. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, Ivan ora vuole godersi un periodo di stacco (dopo che gli ultimi anni sono stati condizionati anche dalla malattia) anche se le offerte per lui non sono di certo mancate. Quella più concreta è arrivata dal comitato organizzatore del Mondiale 2026 in Nord America.