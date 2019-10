Gazidis: "Ho scelto il Milan perché è una bellissima sfida"

Durante l'assemblea dei soci, Ivan Gazidis ha spiegato il motivo della sua scelta di venire al Milan: "Non vogliono fissare alcuna tabella di marcia irrealistica e sono impegnati totalmente per riuscirci. Ho scelto il Milan per queste ragioni e anche perché, soprattutto, è una bellissima sfida, unica nel mondo del calcio, una di quelle opportunità in cui credo e che penso capitino una volta nella vita, di far rivivere un gigante così importante per la città di Milano, per l’Italia e per tutto il mondo. Io credo nella forza di questo club e quello che rappresenta. Il Milan moderno è stato costruito sulla leadership di Berlusconi e Galliani e voglio ringraziarli per l’eredità che ci hanno lasciato. Abbiamo più di 400 milioni di tifosi in giro per il mondo e da questa base ripartiamo per raggiungere ciò che abbiamo in mente. Il Milan continua ad essere rispettato in giro per il mondo da tutti quelli che sono interessati e che si curano del calcio"