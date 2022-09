Gazidis riceverà 20 milioni di bonus grazie alla cessione del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come confermato ieri da Il Sole 24 Ore e come ripreso oggi da Tuttosport, Ivan Gazidis riceverà circa 20 milioni di bonus grazie a una cluasola presente nel suo contratto in caso di cessione del Milan. Il bonus del 5-7% sulla plusvalenza che Elliott ricaverà dalla cessione, sarà pagato dalla società lussemburghese Project RedBlack cui fa capo il 99,93% del club rossonero che è la stessa società con cui il dirigente rossonero ha siglato l'accordo.