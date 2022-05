Gazzetta - Buone notizie per Pioli, Florenzi lavora in gruppo ed è recuperato

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A circa un mese dall'operazione al ginocchio, Alessandro Florenzi sembra molto vicino al rientro in rosa. Come riporta la Gazzetta dello Sport e come aveva anche riferito la redazione di MN nel pomeriggio di ieri, il laterale romano è tornato a lavorare in gruppo e ha giocato un tempo della partitella d'allenamento con la primavera che si è giocata ieri sui campi di Milanello. Ottime notizie per Pioli, dunque, che potrà fare affidamento sul numero 25 nelle ultime 3 gare di campionato.