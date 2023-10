Gazzetta: "Cardinale, che show con Biden: 'Milan più in alto'. Ci sarà col PSG"

"Cardinale, che show con Biden: 'Milan più in alto'. Ci sarà col PSG" scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Gerry Cardinale, numero uno del Milan, protagonista l'altra notte a Washington davanti a Joe Biden, in occasione del 48° anniversario della NIAF, organizzazione senza scopo di lucro con sede negli USA che promuove la cultura e il patrimonio italiano, lanciando il suo progetto in salsa rossonera sulle orme di Silvio Berlusconi: "Era una leggenda e un fuoriclasse.

E io cercherò di seguire le sue orme per rendere sempre più grande il club". Cardinale non sarà allo stadio contro la Juve perché la sua agenda nelle prossime settimane è fitta di impegni di lavoro ma tornerà a San Siro il 7 novembre, per il ritorno con il PSG.