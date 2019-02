Gazzetta - Cutrone o Piatek? A Rino la scelta "psicologica" o tecnica

C’è chi sarebbe molto curioso di vedere all’opera insieme Piatek e Cutrone, ma per Gattuso, in un momento della stagione cruciale, più che gli esperimenti contano i punti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, dunque, Rino, contro l'Empoli, dovrà decidere se fare una scelta "psicologica", offrendo a Patrick una confortante dose di fiducia, oppure tecnica, confermando il pistolero Piatek al centro del tridente.