Gazzetta: "Decreto (de)crescita. Una soglia anti-stranieri, la rivolta dei club di A"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa luce sulla proposta che sarebbe avanzata in parlamento, inerente alla rivisitazione del famoso decreto crescita. La rosea titola "Decreto (de)crescita). Una soglia anti-stranieri, la rivolta dei club di Serie A". Il decreto prevede una detassazione del reddito del 50% in favore degli stranieri che giocano in Italia da due anni e si impegnano a rimanerci per i due successivi. Questo, però, secondo Aic e Figc avrebbe portato a un impiego molto scarso dei giocatori italiani. La proposta in parlamento prevede che i vantaggi siano garantiti solo per i giocatori con un ingaggio di minimo 2 milioni di euro. Molti club di Serie A si sono già detti contrari.