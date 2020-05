Gazzetta dello Sport - Meret deluso per la perdita della titolarità: valuta la partenza

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tra gli scontenti in casa Napoli ci sarebbe Alex Meret. Il portierone azzurro, dopo aver perso il posto da titolare a favore di Ospina, sarebbe rimasto deluso dalle ripetute panchine nelle ultime uscite degli azzurri. In questo senso l'estremo difensore friulano, tra allenamenti personali e individuali in vista della ripresa, starebbe pensando di chiudere la sua esperienza napoletana. In questo senso tra le squadre interessate al giocatore, in caso di partenza di Donnarumma, ci sarebbe anche il Milan.