Gazzetta - Dest non ha convinto: impossibile il riscatto a fine anno

Sergino Dest non ha lasciato il segno al Milan. Il difensore è arrivato in estate dal Barcellona per compensare l'assenza per infortunio di Alessandro Florenzi ma il ritorno dell'esterno, oltre alla conferma di Calabria, ha portato lo statunitense a trovare poco spazio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è impossibile che i rossoneri paghino i 20 milioni di euro per il riscatto, più facile un ritorno in Catalogna.