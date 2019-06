Gazzetta di Modena: "Sassuolo, per Sensi è duello Milan-Juventus"

La Gazzetta di Modena oggi in edicola, al proprio interno, fa il punto sul mercato del Sassuolo, i cui gioielli sono contesi dalle grandi d'Italia. Uno dei neroverdi più appetiti è sicuramente il centrocampista Stefano Sensi, per il quale si profila un interessante duello tra Milan e Juventus. Sul fronte entrate, invece, la società di Squinzi sarebbe sulle tracce del centrale croato Luka Bogdan (possibile sostituto di Demiral) e dell'attaccante David Okereke, quest'ultimo davvero vicino all'approdo in Emilia.