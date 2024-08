Gazzetta e CorSport duri con Fonseca. Il voto è 4: "Si doveva vedere un Milan diverso da quello di Pioli. Infatti: a Parma si è visto un Milan peggiore"

vedi letture

Con un punto nelle prime due giornate e un gioco che lascia molto a desiderare, è in evitabile che arrivino le prime critiche a Paulo Fonseca. Duro il Corriere dello Sport, che dà 4 al tecnico del Milan così come fa La Gazzetta dello Sport: "Si doveva vedere un Milan diverso da quello di Pioli. Infatti: a Parma si è visto un Milan peggiore. Fase difensiva inesistente, poche idee in attacco. Un punto dopo due giornate: è già crisi".

TMW decide per il 5 come Tuttosport e commenta così: "La sua mano ancora non si vede. Perché se è vero com'è vero che il Milan aveva un obiettivo impellente era quello di sistemare la fase difensiva, che invece sembra ancora la stessa di Pioli. Anche sullo sviluppo può fare ancora parecchio: un pari e una sconfitta alle prime due in campionato accorciano già di un po' il tempo che gli concederà la piazza".

Le pagelle di Paulo Fonseca

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Il Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Il Corriere della Sera: 4,5

La Repubblica: 5

MilanNews 4.5: "Un avvio di campionato così, onestamente, non era minimamente preventivabile. Il suo Milan è una squadra sfilacciata, con spazi ampi concessi agli avversari che sanno bene come sfruttarli. Alle sesta settimana di lavoro, non c’è traccia delle sue idee di gioco ed è una cosa grave. O si dà una svegliata anche lui, o qua le cose iniziano a mettersi male per tutti".