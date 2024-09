Gazzetta - Fonseca, derby decisivo: Sarri primo obiettivo in caso di addio

vedi letture

L'avvio di stagione molto deludente del Milan ha fatto diventare immediatamente traballante la panchina di Paulo Fonseca: per il tecnico portoghese cinque partite totali tra Serie A e Champions League, due pareggi, due sconfitte e una sola vittoria contro una neopromossa. Ma al di là dei risultati sono le prestazioni e l'atteggiamento della squadra a preoccupare, tanto da meritarsi la contestazione e i fischi di San Siro ieri al termine dalla gara europea contro il Liverpool.

Per questo il futuro di Fonseca è già incerto, nonostante non siamo neanche arrivati a metà settembre. La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, oggi sottolinea come il derby di domenica contro l'Inter sia già decisivo. In caso di sconfitta o prestazione negativa, l'avventura dell'ex mister del Lille potrebbe già essere al capolinea. La rosea aggiunge che il primo candidato a sostituire Fonseca in questa evenienza sarebbe Maurizio Sarri.