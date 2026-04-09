Gazzetta: "Gioca sempre Modric. Luka a 40 anni è insostituibile"

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"Gioca sempre Modric. Luka a 40 anni è insostituibile": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il croato è il centrocampista più utilizzato da Max Allegri fino a questo momento. L'ex Real Madrid, che finora ha collezionato 2546' in campo, è il leader indiscusso del Diavolo insieme ad Adrien Rabiot. Gli altri, da Ardon Jashari e Samuele Ricci, invece, stanno faticando a trovare spazio.

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona

ore 15, Cagliari-Cremonese

ore 18, Milan-Udinese

ore 20.45, Atalanta-Juventus

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo

ore 15, Parma-Napoli

ore 18, Bologna-Lecce

ore 20.45, Como-Inter

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio