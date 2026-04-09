Gazzetta: "Gioca sempre Modric. Luka a 40 anni è insostituibile"
"Gioca sempre Modric. Luka a 40 anni è insostituibile": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il croato è il centrocampista più utilizzato da Max Allegri fino a questo momento. L'ex Real Madrid, che finora ha collezionato 2546' in campo, è il leader indiscusso del Diavolo insieme ad Adrien Rabiot. Gli altri, da Ardon Jashari e Samuele Ricci, invece, stanno faticando a trovare spazio.
SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO
Venerdì 10/04
ore 20.45, Roma-Pisa
Sabato 11/04
ore 15, Torino-Hellas Verona
ore 15, Cagliari-Cremonese
ore 18, Milan-Udinese
ore 20.45, Atalanta-Juventus
Domenica 12/04
ore 12.30, Genoa-Sassuolo
ore 15, Parma-Napoli
ore 18, Bologna-Lecce
ore 20.45, Como-Inter
Lunedì 13/04
ore 20.45, Fiorentina-Lazio
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan