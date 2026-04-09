Europa League, oggi in campo il Bologna: il programma completo

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Dopo la due giorni di Champions League, questa sera ci sarà anche l'Europa League in campo con l'andata dei quarti di finale. Ieri si è giocata Braga-Real Betis, terminata 1-1. Ecco le gare in programma stasera.

GIOVEDI 9 APRILE

ore 21

Bologna-Aston Villa

Porto-Nottingham Forest

Friburgo-Celta Vigo

Champions League 2026/2027, le 36 qualificate secondo Football Rankings: c’è il Milan, assente il Como

Sul profilo X di Football Rankings è stata pubblicata una grafica che rappresenta quali saranno, secondo le loro proiezioni, le 36 squadre qualificate alla prossima Champions League. Per adesso solo quattro in Europa hanno la certezza matematica della partecipazione, che sono PSV (campione d'Olanda), Barcellona, Arsenal e Bayern Monaco. Per quanto riguarda il campionato italiano, secondo Football Rankings alla fine sarà la Juve a spuntarla sulla sorpresa Como, insieme a Inter, Napoli e Milan.

Le divisioni nei quattro pot, che ormai con la nuova formula non portano vantaggi o svantaggi a nessuno visto che ogni squadra pesca due avversarie da ogni pot, anche il proprio, vede Inter nel pot 1, Juve nel pot 2 e Milan nel pot 3 con il Napoli. In calce al pezzo la grafica completa.