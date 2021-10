Gazzetta: "Giroud, batti un colpo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Giroud, batti un colpo". Il francese, dopo il Covid e il problema alla schiena, non è ancora al top della forma e per questo anche contro l'Atalanta partirà dalla panchina. Stefano Pioli lo userà come arma a partita in corso e poi spera che possa tornare in condizione durante la sosta per le nazionali nelle quali avrà la possibilità di lavorare con calma per 15 giorni a Milanello.