Gazzetta - Higuain in panchina a Marassi, Gattuso decide oggi

Gattuso non ha ancora sciolto le riserve sulla convocazione di Higuain. Il tecnico rossonero, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prenderà una decisione oggi. Il Pipita è virtualmente un giocatore del Chelsea e - anche ammesso che Rino lo porti in panchina a Marassi - un suo impiego contro il Genoa appare piuttosto improbabile. Una volta sbarcato a Londra, Gonzalo dovrà ripagare Sarri - riuscito nella mission impossible di convincere l’inflessibile Marina Granovskaia a scommettere su un over 30 - e far ricredere chi ha già iniziato a metterlo in discussione.