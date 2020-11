Gazzetta: "Ibra e Svezia, prove di riconciliazione"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Ibra e Svezia, prove di riconciliazione. Il ct ieri a Milano per parlare con lui". La Rosea riporta le dichiarazioni del ct svedese Andersson in merito all'incontro avuto con Ibra nella giornata di ieri: "Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile - ha detto Andersson a Svenskfotboll.se -. Sono contento che siamo riusciti a vederci così presto. L’incontro è stato molto positivo, siamo d’accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei mesi a venire". Il prossimo raduno della Svezia è in programma a marzo 2021.