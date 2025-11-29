Gazzetta: "Il Diavolo sogna in grande. Modric senza sosta, per lo scudetto c'è la trappola Lazio"
"Il Diavolo sogna in grande. Modric senza sosta, per lo scudetto c'è la trappola Lazio": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista della gara di stasera del Milan contro i biancocelesti a San Siro. In caso di successo, i rossoneri salirebbero in vetta alla classifica per almeno una notte, in attesa del risultato del bg-match di domani sera tra la capolista Roma e il Napoli ch è secondo a pari punti con il Diavolo a -2 dai giallorossi.
A guidare il Milan in mezzo ci sarà ancora una volta Luka Modric, ormai giocatore imprescindibile per Max Allegri: il croato stasera giocherà la sua tredicesima partita di fila in campionato da titolare. Solo alla prima giornata contro la Cremonese è stato sostituito dal tecnico livornese, poi l'ex Real Madrid è rimasto in campo per 90' nelle successive undici sfide di campionato. "Nei cinque tornei top d’Europa non c’è un altro quarantenne così, ma sono rari anche gli esempi a giro per il mondo, seppure in campionati meno competitivi. Bisogna andare a cercare in Arabia Saudita (un certo Cristiano Ronaldo) e in Brasile (Thiago Silva) per trovare chi nella carta d’identità ha un quattro come prima cifra dell’età e sa comunque essere così continuo come utilizzo e rendimento" scrive la Rosea.
