Gazzetta: "Il lampo di Leao e la rete di Morata non bastano. E scatta l'allarme Pulisic"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan che ieri sera ha perso 2-1 contro l'Atalanta: "Il lampo di Leao e la rete di Morata non bastano. E scatta l'allarme Pulisic". Dopo la rete del vantaggio dei nerazzurri con De Ketelaere, i rossoneri sono riusciti a pareggiare con Alvaro Morata che ha sfruttato al meglio un assist al bacio di Rafael Leao. Purtroppo però non è bastato per tornare a casa da Bergamo con un risultato positivo e nel finale di partita è arrivato il 2-1 dell'Atalanta con Lookman.

Oltre alla delusione per la sconfitta, in casa rossonera c'è un po' di preoccupazione per le condizioni di Christian Pulisic, costretto ieri ad abbandonare il campo al 38' del primo tempo per un problema al polpaccio. Il giocatore americano verrà valutato in queste ore ed è in dubbio per la sfida di mercoledì del Milan in Champions League contro la Stella Rossa.