Gazzetta: "Il paradosso di San Siro: il Milan fa sold out, l'Inter no"

Il Milan sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative, mentre l'Inter è ai quarti di Champions League e in vetta alla Serie A. Nonostante questo, i numeri degli spettatori a San Siro nelle gare casalinghe premiano il club rossonero che registrerà il sold out anche questa sera contro il Como: il Diavolo è la prima squadra per media spettatori allo stadio davanti ai nerazzurri che non registrano un tutto esaurito a San Siro da parecchi mesi (da Inter-Como del 23 dicembre solo una volta è stata superata la soglia dei 70 mila spettatori, contro il Monaco in Champions League). Lo riferisce gazzetta.it.

Stasera in occasione della sfida contro il Como a San Siro, proseguirà intanto la contestazione della Curva Sud. Ecco il comunicato: "Anche oggi, come già accaduto nelle ultime partite, entreremo nel settore al 15 minuto. Vi abbiamo sostenuto SEMPRE, anche quando a Bergamo perdevate 5-0 oppure quando sull'1-5 per il Sassuolo la gente abbandonava San Siro al 60°. Non ne abbiamo mai fatto una questione solo di risultati ma soprattutto di atteggiamento. Vogliamo vedere TUTTI impegnarsi, sacrificarsi e remare dalla stessa parte! Fermo restando che i risultati di oggi sono figli principalmente della sciagurata gestione societaria.....".