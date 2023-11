Gazzetta - Il ritorno di Ibra al Milan: l'annuncio non è in programma nelle prossime 24 ore, ma resta nell’aria

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al ritorno al Milan, ma per ora non ci sono certezze su quando arriverà l'ufficialità che rea comunque nell'aria: Gerry Cardinale è atteso a Milano in queste ore per vedere dal vivo Milan-Borussia Dortmund a San Siro, ma non sono attesi annunci nelle prossime 24 ore. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Ancora da capire qualche sarà il nuovo ruolo di Ibrahimovic, il quale potrebbe essere anche lui a San Siro stasera per il match di Champions League del Diavolo contro il Borussia. Zlatan sarà legato a RedBird e soprattutto a Cardinale e avrà un incarico di primo piano nel Milan perchè un personaggio come lo svedese non può avere un semplice ruolo di facciata.