Gazzetta: "L’appello di Conceiçao: non ammessi cali di tensione"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "L’appello di Conceiçao: non ammessi cali di tensione". In casa rossonera c'è ovviamente grande entusiasmo ed euforia dopo il 3-0 all'Inter e la qualificazione alla finale di Coppa Italia che il Diavolo giocherà il prossimo 14 maggio contro il Bologna allo stadio Olimpico di Roma. Sergio Conceiçao non vuole però ora cali di tensione, ma vuole vedere finalmente un po' di continuità perchè la prestazione di mercoledì non deve rimanere un episodio isolato.

Il tecnico portoghese, che nel post-partita ha giustamente sottolineato che il Milan non ha ancora vinto nulla perchè c'è ancora una finale da giocare, si arrabbierebbe moltissimo, per esempio, se notasse dei cali di tensione sia negli allenamenti che domenica sul campo del Venezia. Anche se in campionato il Diavolo ha poco da dire, Conceiçao vuole comunque il massimo impegno nelle ultime cinque gare che mancano.