Gazzetta - L'importanza di Ibrahimovic: fondamentale anche quando non fa gol

In vista della gara di San Siro - soldout - tra Milan e Fiorentina, mister Pioli avrà bisogno di tutte le forze a disposizione. La lotta scudetto mette sempre più pressione e l’apporto di Ibrahimovic in questo rush finale sarà importantissimo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Zlatan è fondamentale anche quando pare eclissarsi o non segna: a Roma, contro la Lazio, entra e serve l'assist per la rete decisiva di Tonali.