Gazzetta - La difesa è il cruccio di Pioli: troppe sono le assenze in questo periodo

Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, la difesa è il grande cruccio di Pioli: non avrà più il monumento Kjaer, leader emotivo oltre che tecnico, ha perso Tomori, il più veloce per difendere in campo aperto come deve fare il Milan per come è impostato, Calabria è tornato con lo Spezia ma i due mesi di assenza hanno tolto un tuttofare preziosi, fuori pure Romagnoli, i titolari hanno finito per essere Kalulu e Gabbia. Da fine ottobre, solo 3 clean sheet, contro Genoa, Salernitana e Venezia.