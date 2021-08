Gazzetta - Leao-Diaz, talenti sotto esame a cui Pioli offrire una chance d'oro

Contro la Sampdoria, a rifinire per Giroud ci penseranno Leao e Diaz, due talenti sotto esame - scrive La Gazzetta dello Sport - a cui Pioli offrirà una chance d’oro. All'attaccante portoghese chiede strappi e invenzioni con continuità, allo spagnolo una prestazione importante, in grado di dimostrare la "sostenibilità" del ruolo di trequartista nonostante un fisico così leggero. Per Brahim, un debutto da vero 10 sarebbe il modo migliore per affrontare la concorrenza che verrà.