Gazzetta - Leao verso Venezia, Liverpool e Inter: tre gare che non può sbagliare

Dopo il brutto inizio di stagione a Milano con tante polemiche, Rafa Leao ha steccato anche con il suo Portogallo. La sua nazionale ha vinto contro la Croazia e Cristiano Ronaldo ha segnato il gol numero 900 in carriera ma Rafa non ha partecipato alla festa. "Leao è rimasto in campo solo per i primi 45 minuti, in cui non ha mai tirato, mettendo insieme un cross sbagliato, un passaggio chiave e un dribbling riuscito su due tentati", scrive La Gazzetta dello Sport. Una prestazione anonima che ha portato il c.t. Roberto Martinez a sostituirlo con Joao Neves.

La stampa portoghese molto dura nel giudizio della prova con la Croazia: "Gli manca la fiducia", hanno scritto. Domani tornerà in campo in Nations League, poi ci sarà il rientro a Milanello dove lo attende il Milan per una serie di partite importantissime: con Venezia, Liverpool e Inter non può più sbagliare.