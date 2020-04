Gazzetta: "Lockdown? Non per Zlatan. La Svezia è un po’ diversa"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma su Ibrahimovic, il quale sta trascorrendo questo periodo di pausa forzata in Svezia, con la sua famiglia. "Lockdown? Non per Zlatan", titola la rosea, che poi aggiunge: "La Svezia è un po’ diversa". Ibra, infatti, si sta confrontando con una "realtà a parte", dove mascherine e distanza sociale non sono un obbligo. L’attaccante rossonero, ad esempio, ha avuto anche la possibilità di uscire di casa per allenarsi con l’Hammarby, club del quale ha acquisito delle quote nei mesi scorsi. Ibrahimovic, dunque, sta vivendo una vita quasi normale, in attesa di tornare a Milano.