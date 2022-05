Gazzetta: "Maignan è già SuperMike. Il Milan va in controtendenza"

MilanNews.it

"Maignan è già SuperMike. Il Milan va in controtendenza": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza l'ottimo rendimento del portiere rossonero. A differenza di alcuni suoi colleghi che hanno commesso gravi errori nella ultime settimane, il francese è uno degli uomoni chiave del Diavolo primo in classifica. In questo campionato, per ben 15 volte, l'ex Lille ha tenuto la porta milanista inviolata.