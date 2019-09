Gazzetta - Milan, bisogna svoltare in tempi rapidi

Il Milan ha perso il derby "con modalità pessime", sottolinea La Gazzetta dello Sport ine edicola questa mattina, ma per Giampaolo "non è stato tutto da buttare". Il problema più urgente - scrive la rosea - ora è svoltare. Accendere quella fiammella che il tecnico assicura in grado di accendersi da un momento all’altro. C’è l’urgenza perché il club gli ha chiesto di rimettere la barra a dritta in tempi molto rapidi.