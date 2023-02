Gazzetta - Milan, Calabria, Bennacer e Florenzi dovrebbe essere a disposizione per la Fiorentina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in vista del match di sabato in casa della Fiorentina, Stefano Pioli dovrebbe riavere a disposizione tre giocatori: si tratta di Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Ismael Bennacer (quest'ultimi due sono attesi in gruppo domani alla ripresa degli allenamenti a Milanello).