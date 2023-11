Gazzetta - Milan, come sta l'attacco: Giroud in stato di grazia, Jovic incassa 500mila euro a tiro in porta

Situazione in attacco agli antipodi per il Milan. Se da una parte i rossoneri hanno un Olivier Giroud per cui sembra non trascorrere il tempo, dall'altra hanno in Luka Jovic, per il momento, un flop. L'attaccante francese continua a segnare non solo nella squadra di Pioli ma anche in Nazionale visto che ha raggiunto nell'ultimo match contro Gibilterra quota 56 reti realizzate, dieci in più di Kylian Mbappé e non vuole fermarsi.

Flop Jovic

Dall'altra invece deve fare i conti con il bomber ex Fiorentina, arrivato in prestito dal Real Madrid, che fa fatica ad inserirsi negli schemi. Come evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha già guadagnato un milione di euro dall'estate ma il suo contributo è fermo a solo due tiri in porta. Praticamente 500mila euro a conclusione verso lo specchio.