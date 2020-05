Gazzetta - Milan, Ibra l’uomo più libero del mondo del calcio

Ibrahimovic ha chiesto e ottenuto dal Milan il permesso di tornare in Svezia, dove passerà qualche giorno con la famiglia. Ancora una volta, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Zlatan dimostra di essere "l'uomo più libero del mondo calcio". Ha evitato il lockdown allenandosi a Stoccolma con veri compagni, su un vero campo e con un pallone vero. Ora è tornato nel suo Paese e quando rientrerà a Milano i protocolli per chi arriva dall’estero potrebbero essere più blandi. Insomma, il campionato rossonero ha trovato una nuova scappatoia per battere i canoni imposti dal Corosonavirus.