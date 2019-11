Gazzetta - Milan-Ibra: un anno fa l'affare aveva ricevuto l'ok di Elliott

Milan-Ibra, ci risiamo: proprio come è successo un anno fa, il nome di Zlatan Ibrahimovic viene accostato al Milan a poche settimane dall'apertura del mercato invernale. La situazione, come spiega La Gazzetta dello Sport, è più o meno la stessa, con il giocatore che è in scadenza di contratto a dicembre con i Los Angeles Galaxy e il Milan che cerca un leader in campo e fuori. Lo scorso anno, l’affare Ibrahimovic aveva ricevuto l’ok dalla proprietà rossonera.