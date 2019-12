Gazzetta - Milan, Ibra vuole essere certo di poter dare una mano

Il Milan è sempre in attesa di un segnale da parte di Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan deve ancora dare una risposta ai rossoneri perché vuole essere pienamente convinto di poter dare una mano alla squadra. La sensazione è che Ibra sia combattuto tra continuare la propria carriera sportiva tornando a Milano oppure concluderla qui (il Milan non crede alla seconda opzione). L’attesa prosegue senza nessun ultimatum, ma ovviamente non si andrà molto oltre: sembra che il desiderio di Ibrahimovic sia passare il Natale in famiglia, pronto poi a rimettersi in gioco.