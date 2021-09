Adli è un profilo polifunzionale, un jolly adattabile in più posizioni. Può giocare da esterno destro, da interno incursore o avanzare in trequarti, dipenderà da quello che l’allenatore avrà in mente per lui. Qualcuno, in Francia, lo inquadra come calciatore talentuoso ma ancora indisciplinato tatticamente. L’accademia di Milanello potrà formarlo anche sotto questo aspetto.