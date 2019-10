Gazzetta - Milan, il punto fermo dell’attacco è a sinistra

Nella gara contro il Lecce è stato il più fischiato, ma anche il più applaudito durante i novanta minuti. Parliamo, ovviamente, di Calhanoglu, contestato dai tifosi rossoneri alla lettura delle formazioni e poi sostenuto a suon di applausi per vie delle sue giocate in campo. La partita, scrive La Gazzetta dello Sport, ha dimostrato che è lui il titolare della cattedra e che se c’è un punto fermo va trovato a sinistra. Un anno fa - osserva la rosea - la certezza era Piatek, a inizio stagione le attese avevano incoronato Suso riferimento d’attacco, lasciando aperto un fronte a sinistra. La zona dove Calha ha appena ritrovato se stesso, mentre in mezzo manca un punto fermo e a destra si impone l’hashtag #SusoOut.