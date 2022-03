Gazzetta - Milan, Kalulu-Tomori coppia esplosiva

MilanNews.it

Pioli spera di recuperare Romagnoli per la trasferta di Napoli, ma se il capitano non dovesse farcela il Milan sarebbe comunque in buone mani con Kalulu. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il giovane francese dà sufficienti garanzie anche nelle grandi partite. La sua media voto (6,23) è più alta di quella di Romagnoli (6,02) e simile a quella di Tomori (6.22): con l'inglese forma una coppia esplosiva.