Gazzetta - Milan, la difesa è un rebus

Nuovo stop in difesa per il Milan. Ieri, infatti, si è fermato anche Kjaer, costretto ad abbandonare il campo dopo uno scontro di gioco con Saponara. Al momento, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, gli unici centrali di ruolo a disposizione sono Romagnoli e Gabbia. Il primo bollettino di Kjaer parla di trauma contusivo al ginocchio destro: "Speriamo non sia nulla di grave - ha dichiarato Pioli - in ogni caso per la Roma dovrebbe tornare a disposizione Duarte".