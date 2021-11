Gazzetta - Milan legato inesorabilmente ai gol di Ibrahimovic

Il Milan è stato costruito attorno a Ibrahimovic ed è inesorabilmente legato allo svedese, soprattutto per la questione gol. Lo scrive La Gazzetta dello Sport analizzando i numeri dell'attacco rossonero. Secondo la rosea, quella di Pioli non è la più attrezzata tra le squadre candidate al titolo. Tutto, come al solito, dipenderà dal quarantenne Ibra, che ha raccolto solo 8 presenze, ma ha già piazzato 5 gol (uno ogni 93 minuti). Zlatan deve lottare contro gli acciacchi dell’età, ma non si scappa: sarà grande Milan, solo sarà grande Ibrahimovic.