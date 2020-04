Gazzetta - Milan, proposto il taglio degli stipendi sul modello Juve: c'è ottimismo di arrivare presto ad un accordo

La questione più urgente da affrontare in casa rossonera in questo momento è quella che riguarda il taglio degli stipendi: secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan è ottimista di trovare in tempi brevi (l'obiettivo del club è trovare l'intesa entro il 18 maggio, giorno in cui dovrebbero riprendere gli allenamenti a Milanello) un accordo con i giocatori per la riduzione degli ingaggio sul modello Juventus, cioè una piccola trattenuta dagli stipendi dell'attuale stagione e una trattenuta più grande sugli stipendi dei primi mesi della prossima annata.