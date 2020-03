I dubbi di Zlatan Ibrahimovic sulla sua permanenza al Milan anche nella prossima stagione sono già tanti, ma sono destinati ad aumentare ancora di più se, come sembra, sulla panchina milanista dovesse arrivare Ralf Rangnick: come spiega La Gazzetta dello Sport, chi lo conosce sa bene che al tedesco non ama gli "accentratori" come lo svedese.