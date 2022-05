Gazzetta - Milan-RedBird, ci siamo quasi: signing già oggi?

MilanNews.it

Elliott e RedBird hanno ormai raggiunto l'intesa per il passaggio del Milan al fondo di Gerry Cardinale per 1,3 miliardi. Per questo il signing, cioè la firma del contratto preliminare vincolante, viene vista da entrambe le parti come una semplice formalità. Secondo La Gazzetta dello Sport, le firme potrebbero avvenire addirittura nella giornata di oggi. Se così non sarà, sarà solo per questioni tecniche, ma l'annuncio è ormai imminente e non slitterà oltre questa settimana.