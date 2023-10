Gazzetta - Milan, riecco Kalulu: dovrebbe giocare uno spezzone contro la Juve e tornare poi titolare contro il PSG

Pierre Kalulu, out dal 10 settembre per un problema muscolare, è sulla via del recupero e dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per il primo match dopo la sosta contro la Juventus a San Siro: secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore francese dovrebbe uno spezzone contro i bianconeri e tornare poi titolare a Parigi contro il PSG in Champions League.