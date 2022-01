Gazzetta - Milan, Romagnoli non ha gradito l'offerta al ribasso per il rinnovo

Il futuro di Alessio Romagnoli è ancora tutto da decifrare. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di contratto del capitano rossonero, parlando di “incertezze nella trattativa”. Come riporta la rosea, il Milan mette nel conto di perderlo a giugno, visto che l’offerta al ribasso non ha avuto il suo gradimento. Anche per questo gli uomini di mercato di via Aldo Rossi sono a caccia di rinforzi per la difesa.