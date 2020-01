Gazzetta - Milan-Samp, le scelte di Pioli: Calabria e Piatek titolari

La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione del Milan in vista della gara contro la Sampdoria (fischio d’inizio alle 15). Secondo la rosea, a guidare l’attacco rossonero sarà Piatek (Ibra in panchina), supportato da Suso e Calhanoglu. In mezzo al campo, con Bennacer e Bonaventura, ci sarà Krunic, mentre in difesa spazio al quartetto formato da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu